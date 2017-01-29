|
|
|
|
|29 января 2017 - 15 известных логотипов, о скрытом смысле которых мы не догадывались
|
Всегда
интересно узнавать, что логотипы наших любимых
компаний несут в себе гораздо
больше, нежели просто
красоту и лаконичность. Оказывается, чуть ли не каждая
линия, ее длина, толщина и цвет играют здесь крайне важную роль.
AdMe.ru выбрал 15
логотипов, которые узнают по всему миру.
В них заложен смысл, который мы прежде
не замечали.
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Неизвестные факты об известных людях
|
Даже в биографиях таких известных
исторических
личностей есть тёмные пятна…
Зигмунд Фрейд
За основателем психоанализа
числится немало
странностей. Фрейд панически боялся числа 62.
Он отказывался
резервировать номер в отеле с более
чем 62-мя комнатами из-за боязни нечаянно
получить
комнату с номером 62. Он употреблял кокаин, как и
многие его современники.
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Суок, что значит «вся жизнь»
|
Сёстры Суок, слева направо: Лидия, Серафима, Ольга
Помните сказку Юрия Олеши «Три толстяка» и циркачку
со странным именем
Суок? Так вот, Суок — это не имя,
а фамилия.
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Как влюбленность помогает выучить иностранный язык
|
Когда писательница Лорен Коллинз начинала учить
французский, ей и в
голову не приходило, что это может
изменить ее жизнь. Обозреватель BBC Culture
рассматривает
преимущества и ловушки, встречающиеся в отношениях
между
носителями разных языков.
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Пять причин, подрывающих здоровье мужчин И простые способы их предупреждения
|
Недавно медики из США выяснили, что существует
десять главных причин,
которые приводят людей к
преждевременной смерти. Чтобы обнаружить «убийц»
человечества, они изучали причины смерти в 108 странах.
Для наших мужчин бывает
достаточно всего пяти из них,
чтобы значительно подорвать жизнеспособность
организма.
На них и остановимся.
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Операции резидента
|
К знаменитому хирургу-урологу
Александру Гершману, — нашему
соотечественнику
ныне работающему в США, — пациенты едут
со всего мира. Mог ли он предвидеть,
отправившись
20 лет тому назад за океан в качестве лектора,
что сделает в США
блестящую карьеру и станет
светилом американской медицины?
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Кто такой Генри Киссинджер? И что он может сегодня решать
|
Генри Киссинджеру 93 года. Те, кто его недавно
видел,
говорят, что он похож на ходячую мумию,
настолько он стар. Еще никогда в
истории мировой
политики на арене не появлялись деятели такого
возраста.
Похоже, в жизни всегда имеется место
для первого раза.
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Вся правда о театре на Таганке
|
Николай Дупак,
легендарный директор Театра на Таганке,
о войне, искусстве и страстях
В одном
человеке уместились многие грани ХХ века.
Его тестем был легендарный комдив
Василий Чапаев,
он работал с Юрием Любимовым и Владимиром Высоцким.
Его первую
роль в кино оборвала бомбежка 22 июня 1941 года.
Ему почти 95, а он на своих
"Жигулях" в день накручивает
до 200 километров
|Читать..
|
|
|
|29 января 2017 - Можно ли брать в постель ноутбук и мобильник?
|
Ученые опросили 1508 человек в возрасте 13-64
лет. 60 процентов
опрошенных заявили, что спят беспокойно и встают недостаточно
отдохнувшими. При этом 95 процентов рассказали, что берут
с собой в постель
мобильный телефон или ноутбук либо смотрят
перед сном телевизор.
|Читать..
|
|
|
|
|Аргументы и факты
|Оззи Осборн опроверг слухи о сексуальной одержимости
Он заявил, что он просто играет в рок-группе, а там всегда были поклонницы
РФ обжалует антидемпинговые меры ЕС в отношении металлургов
Пошлины были введены в августе и устанавливаются для компаний индивидуально
Врача подмосковной больницы подозревают в насилии над пациенткой реанимации
43-летняя женщина находилась в беспомощном состоянии, а дежурный анестезиолог-реаниматолог был пьян
Двое подозреваемых в нападении на мечеть в Квебеке задержаны — СМИ
Подозреваемые являются студентами местного университета
Грабители, напавшие на Кардашьян, переплавили ее украшения
Злоумышленники боялись, что ювелиры могут узнать украшения и расплавили их в золотые брусочки
В Ялте поставят памятник Франклину Рузвельту
Монумент, изображающий 32-го президента США, появится весной на улице, названной его именем
Студент пытался по чужому паспорту написать школьную олимпиаду
На него обратили внимание, поскольку раньше ни на одной олимпиаде этот школьник успехами не выделялся, и вдруг сразу претендует на победу в 11 классе
Песков не исключил встречу Путина и Трампа до саммита G20
Он выразил надежду, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, «не откладывая в долгий ящик»
Мара Багдасарян вернулась на обязательные работы
Девушка была арестована на 15 суток, а теперь снова трудится на благо общества
Карякин рассказал, что расстроен своей игрой с Карлсеном в Вейк-ан-Зее
Российский шахматист считает, что даже в последнем матче с норвежским соперником у него был шанс
Биатлонисты из РФ и Украины ушли с пьедестала, не дослушав гимн России
Одна из спортсменок из Украины уже объяснила поступок
Украинские радикалы пикетируют российские банки
Группа активистов расклеивают листовки, призывающие украинцев забрать деньги из российских банков
Суд постановил принудительно доставить Навального на процесс в Кирове
Вместе с ним на суд должен быть доставлен Петр Офицеров
В Госдуме предлагают освободить многодетные семьи от налога на имущество
Автор инициативы считает, что нужно работать над федеральным законодательством в сфере защиты многодетных семей
Более миллиона человек требуют отмены визита Трампа в Великобританию
В тексте петиции в частности указано, что визит Трампа возможен как главы администрации США, но приглашение его с официальным государственным визитом не допустимо
Сборная РФ в первый день Универсиады в Казахстане завоевала девять медалей
Россияне выиграли четыре награды высшей пробы
Первого главу ЛНР похоронят в Москве
Валерий Болотов умер 27 января от сердечной недостаточности
На севере Москвы может появиться площадь Фиделя Кастро
Рядом с этой площадью также находится улица Альенде, названная в честь президента Чили
Суд признал законным отказ следствия пустить к Гайзеру детей
Защитники бывшего главы Коми заявили о нарушении прав, когда следствие несколько раз отказало детям Вячеслава Гайзера в свидании
Казачьих атаманов обяжут отчитываться о доходах
Законопроект также разрешает членам казачьих обществ смогут занимать любые государственные должности при определенных условиях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ВАШЕ МНЕНИЕ
|
|
|
|
|
|
|Где удобнее приобрести газету "Горизонт"?
|
|
|
|
|КАЛЕНДАРЬ
|
|
|
|
|
|
|« Февраль 2017 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|
|
|
|
|
|
РЕКЛАМА
|
|
|
|
|
|Широкая аудитория читателей газеты "Горизонт" позволит вам эффективно провести свою рекламную компанию. По вопросам размещения рекламных модулей и объявлений в печатную версию газеты "Горизонт" обращайтесь к пользователю РЕКЛАМА или по телефону в Сиднее (02)9369 4122
|
|