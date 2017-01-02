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Серебряный призер конкурса сайтов «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015»
Вчера, 16:53 - 15 известных логотипов, о скрытом смысле которых мы не догадывались

   15 известных логотипов, о скрытом смысле которых мы не догадывались
  

   Всегда интересно узнавать, что логотипы наших любимых 

   компаний несут в себе гораздо больше, нежели просто 

   красоту и лаконичность. Оказывается, чуть ли не каждая 

   линия, ее длина, толщина и цвет играют здесь крайне  важную роль.


   AdMe.ru выбрал 15 логотипов, которые  узнают по всему миру. В них заложен смысл, который  мы прежде не замечали.
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Вчера, 16:09 - Неизвестные факты об известных людях

   Неизвестные факты об известных людях
   Даже в биографиях таких известных исторических 

   личностей есть тёмные пятна…

 

   Зигмунд Фрейд

   За основателем психоанализа числится немало 

   странностей. Фрейд панически боялся числа 62. 

   Он отказывался резервировать номер в отеле с более 

   чем 62-мя комнатами из-за боязни нечаянно получить 

   комнату с номером 62.  Он употреблял кокаин, как и 

   многие его современники. 
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Вчера, 15:59 - Суок, что значит «вся жизнь»

 Суок, что значит «вся жизнь»

  Сёстры Суок, слева направо: Лидия, Серафима, Ольга
  

  Помните сказку Юрия Олеши «Три толстяка» и циркачку 

  со странным именем Суок? Так вот, Суок — это не имя, 

  а фамилия. 

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Вчера, 15:45 - Как влюбленность помогает выучить иностранный язык

  Как влюбленность помогает выучить иностранный язык
   Когда писательница Лорен Коллинз начинала учить

   французский, ей и в голову не приходило, что это может

   изменить ее жизнь. Обозреватель BBC Culture рассматривает 

   преимущества и ловушки, встречающиеся в отношениях 

    между носителями разных языков. 

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Вчера, 15:26 - Пять причин, подрывающих здоровье мужчин И простые способы их предупреждения

   Пять причин, подрывающих здоровье мужчин И простые способы их предупреждения
    Недавно медики из США выяснили, что существует 

    десять главных причин, которые приводят людей к 

    преждевременной смерти. Чтобы обнаружить «убийц»

    человечества, они изучали причины смерти в 108 странах. 

    Для наших мужчин бывает достаточно всего пяти из них, 

    чтобы значительно подорвать жизнеспособность организма. 

    На них и остановимся.

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Вчера, 13:14 - Операции резидента
   Операции резидента
   К знаменитому хирургу-урологу
   Александру Гершману, — нашему соотечественнику
   ныне работающему в США, — пациенты едут
   со всего мира. Mог ли он предвидеть, отправившись 
   20 лет тому назад за океан в качестве лектора, 
   что сделает в США блестящую карьеру и станет 
   светилом американской медицины? 
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Вчера, 13:00 - Кто такой Генри Киссинджер? И что он может сегодня решать

  Кто такой Генри Киссинджер? И что он может сегодня решать
   Генри Киссинджеру 93 года. Те, кто его недавно

   видел, говорят, что он похож на ходячую мумию,

   настолько он стар. Еще никогда в истории мировой 

   политики на арене не появлялись деятели такого 

   возраста. Похоже, в жизни всегда имеется место 

   для первого раза.

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Вчера, 12:54 - Вся правда о театре на Таганке

     Вся правда о театре на Таганке
     Николай Дупак, легендарный директор Театра на Таганке, 

     о войне, искусстве и страстях

 

     В одном человеке уместились многие грани ХХ века. 

     Его тестем был легендарный комдив Василий Чапаев, 

     он работал с Юрием Любимовым и Владимиром Высоцким.

     Его первую роль в кино оборвала бомбежка 22 июня 1941 года. 

     Ему почти 95, а он на своих "Жигулях" в день накручивает 

     до 200 километров 

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Вчера, 12:27 - Можно ли брать в постель ноутбук и мобильник?
Можно ли брать в постель ноутбук и мобильник?

   Ученые опросили 1508 человек в возрасте 13-64 лет. 60 процентов 

    опрошенных заявили, что спят беспокойно и встают  недостаточно 

    отдохнувшими. При этом 95 процентов рассказали, что берут

    с собой в постель мобильный  телефон или  ноутбук либо смотрят 

    перед сном телевизор.
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Horizon Media Group
Аргументы и факты
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Борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания, считает канцлер ФРГ

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По словам депутата Юрия Афонина, в течение будущей недели должна быть внесена ясность по ситуации с экс-парламентарием, который якобы дал показания ГПУ против Виктора Януковича

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Более 40 человек получили ранения

В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими силовиками
Представитель Минобороны самопровозглашенной республики заявил, что противник использует артиллерию калибром 152 и 122 мм

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Латвия заявила о прохождении корабля РФ близ ее территориальных вод
В прошлом году российские военные самолеты и корабли приближались к границам республики 209 раз, заявили в Минобороны страны
 
Серебряный призер конкурса сайтов «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015»
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НОВОСТИ
Женщина, прыгнувшая с ребенком на руках под поезд в метро, скончалась
Женщина, которая накануне вечером бросилась под поезд в московском метро, держа на руках ребенка, скончалась от полученных травм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ...

Информатор WADA Степанова заявила, что не хочет возвращаться в Россию
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова не хочет возвращаться в Россию и выступать за сборную, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей".
 
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