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|Вчера, 16:53 - 15 известных логотипов, о скрытом смысле которых мы не догадывались
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Всегда
интересно узнавать, что логотипы наших любимых
компаний несут в себе гораздо
больше, нежели просто
красоту и лаконичность. Оказывается, чуть ли не каждая
линия, ее длина, толщина и цвет играют здесь крайне важную роль.
AdMe.ru выбрал 15
логотипов, которые узнают по всему миру. В них заложен смысл, который мы прежде
не замечали.
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|Вчера, 16:09 - Неизвестные факты об известных людях
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Даже в биографиях таких известных
исторических
личностей есть тёмные пятна…
Зигмунд Фрейд
За основателем психоанализа
числится немало
странностей. Фрейд панически боялся числа 62.
Он отказывался
резервировать номер в отеле с более
чем 62-мя комнатами из-за боязни нечаянно
получить
комнату с номером 62. Он употреблял кокаин, как и
многие его современники.
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|Вчера, 15:59 - Суок, что значит «вся жизнь»
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Сёстры Суок, слева направо: Лидия, Серафима, Ольга
Помните сказку Юрия Олеши «Три толстяка» и циркачку
со странным именем
Суок? Так вот, Суок — это не имя,
а фамилия.
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|Вчера, 15:45 - Как влюбленность помогает выучить иностранный язык
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Когда писательница Лорен Коллинз начинала учить
французский, ей и в
голову не приходило, что это может
изменить ее жизнь. Обозреватель BBC Culture
рассматривает
преимущества и ловушки, встречающиеся в отношениях
между
носителями разных языков.
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|Вчера, 15:26 - Пять причин, подрывающих здоровье мужчин И простые способы их предупреждения
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Недавно медики из США выяснили, что существует
десять главных причин,
которые приводят людей к
преждевременной смерти. Чтобы обнаружить «убийц»
человечества, они изучали причины смерти в 108 странах.
Для наших мужчин бывает
достаточно всего пяти из них,
чтобы значительно подорвать жизнеспособность
организма.
На них и остановимся.
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|Вчера, 13:14 - Операции резидента
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К знаменитому хирургу-урологу
Александру Гершману, — нашему
соотечественнику
ныне работающему в США, — пациенты едут
со всего мира. Mог ли он предвидеть,
отправившись
20 лет тому назад за океан в качестве лектора,
что сделает в США
блестящую карьеру и станет
светилом американской медицины?
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|Вчера, 13:00 - Кто такой Генри Киссинджер? И что он может сегодня решать
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Генри Киссинджеру 93 года. Те, кто его недавно
видел,
говорят, что он похож на ходячую мумию,
настолько он стар. Еще никогда в
истории мировой
политики на арене не появлялись деятели такого
возраста.
Похоже, в жизни всегда имеется место
для первого раза.
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|Вчера, 12:54 - Вся правда о театре на Таганке
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Николай Дупак,
легендарный директор Театра на Таганке,
о войне, искусстве и страстях
В одном
человеке уместились многие грани ХХ века.
Его тестем был легендарный комдив
Василий Чапаев,
он работал с Юрием Любимовым и Владимиром Высоцким.
Его первую
роль в кино оборвала бомбежка 22 июня 1941 года.
Ему почти 95, а он на своих
"Жигулях" в день накручивает
до 200 километров
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|Вчера, 12:27 - Можно ли брать в постель ноутбук и мобильник?
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Ученые опросили 1508 человек в возрасте 13-64
лет. 60 процентов
опрошенных заявили, что спят беспокойно и встают недостаточно
отдохнувшими. При этом 95 процентов рассказали, что берут
с собой в постель
мобильный телефон или ноутбук либо смотрят
перед сном телевизор.
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