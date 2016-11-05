27 ноября 2016 - Sotheby's признал подделкой картину Франса Хальса, проданную за 10,8 млн долларов Эксперты Sotheby's признали подделкой картину, которая считалась работой знаменитого голландского художника Франса Хальса и была продана на аукционе в 2011 году за 10,8 миллиона долларов. Аукционный дом полностью возместил ущерб владельцу полотна, который купил его пять лет назад, сообщает ВВС. Полотно было подвергнуто углубленному анализу с использованием современных технических средств. Установлено, что картина была создана при помощи современных материалов и, таким образом, не могла быть написана в XVII веке. Разоблачение фальшивого Хальса стало частью скандала с предполагаемым появлением в арт-пространстве свыше двух десятков подделок. Как писало издание The Daily Mail, эксперты считают, что многие картины, приписываемые кисти Старых мастеров (принятое обозначение выдающихся художников Западной Европы, работавших до начала XVIII столетия), могут оказаться подделками. Речь идет о более чем 25 картинах общей стоимостью около 246 миллионов долларов. Всемирно известный арт-дилер Боб Хабольдт назвал проводящееся расследование скандалом века в сфере искусства. В последний раз нечто подобное происходило в 1940-х годах, когда под сомнение была поставлена подлинность картин, приписываемых голландскому художнику Яну Вермееру. Читать..

23 ноября 2016 - Дойная корова под названием "Битлз" Британия охвачена новой волной битломании. В знаменательный день 09-09-09 (девятка считается символической цифрой в жизни Джона Леннона – он родился 9 октября, был убит 9 декабря, есть знаменитая песня Revolution IX), в свет вышли все альбомы "великолепной четверки", прошедшие процедуру ремастеринга. Британия охвачена новой волной битломании. В знаменательный день 09-09-09 (девятка считается символической цифрой в жизни Джона Леннона – он родился 9 октября, был убит 9 декабря, есть знаменитая песня Revolution IX), в свет вышли все альбомы "великолепной четверки", прошедшие процедуру ремастеринга. В тот же день появилась и новая компьютерная игра The Beatles Rock Band, с помощью которой ее обладатели смогут сами исполнить легендарные песни. К тому же, множатся слухи о приближающемся наконец дне, когда записи "Битлз" можно будет легально загружать из интернета. Новые релизы сопровождаются массированной медийной кампанией, размах которой превосходит даже последний подобный всплеск - в связи с выходом в 1997 году "Антологии", и может сравниться лишь с безумием 1963 года. Радио и телевидение Би-би-си провели специальную неделю, посвященную творчеству "Битлз". Читать..

23 ноября 2016 - Люди Меркель пилят бюджет с русским размахом Союз налогоплательщиков Германии (Bund der Steuerzahler Deutschland, сокр. BdSt) на прошлой неделе опубликовал так называемую «Чёрную книгу» («Schwarzbuch») — список абсурдных случаев растранжиривания денег налогоплательщиков. Представляя доклад, президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель так резюмировал выявленные факты: «Финансовая политика и администрирование денег налогоплательщиков проводятся расточительно, халатно и бессмысленно». Союз налогоплательщиков Германии (Bund der Steuerzahler Deutschland, сокр. BdSt) на прошлой неделе опубликовал так называемую «Чёрную книгу» («Schwarzbuch») — список абсурдных случаев растранжиривания денег налогоплательщиков. Представляя доклад, президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель так резюмировал выявленные факты: «Финансовая политика и администрирование денег налогоплательщиков проводятся расточительно, халатно и бессмысленно». Этот свой вердикт глава Союза проиллюстрировал такими примерами чиновничьей, мягко говоря, бесхозяйственности: — установка в пешеходной зоне рейнвестфальского города Леверкузена тридцати мусорников дизайнерской работы стоимостью 1258 евро за штуку; — рыбопитомник за 100 тысяч евро в баден-вюртембергском городе Лаутербахе, в который так и не запустили рыбу; — четыре миллиона евро на строительство в городе Майнце нового моста, к которому не подвели дорогу; — автобусный маршрут в баварском округе Фрейюнг-Графенау, которым пользуются в среднем 2 пассажира в час и который ежегодно обходится местному бюджету в 68 тыс. евро. Читать..

23 ноября 2016 - Американские мифы: тупость или бесчеловечность? Вы действительно верите, что люди наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, среди которых — жизнь, свобода и стремление к счастью? Если да, то вы совершенно иррациональны. Нет, вы просто сошли с ума. Вы действительно верите, что люди наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, среди которых — жизнь, свобода и стремление к счастью? Если да, то вы совершенно иррациональны. Нет, вы просто сошли с ума. С самого своего возникновения человеческие существа лишали друг друга жизни и обращали друг друга в рабов. А как насчет стремления к счастью? Да бегите за ним стремглав хоть всю свою жизнь — никому до того дела нет. Иметь право на стремление — это ни о чем. Достичь чего-то — вот, что важно. Но ведь никто и никогда даже и не предполагал, что у людей есть такое право — достичь. Когда Джефферсон* закладывал эти свои сантименты в Декларацию независимости**, он знал, что они — чистая пропаганда. Сегодня это — миф. Я уверен, что при дворе Георга Третьего*** было немало тех, кто визжал от смеха, когда им впервые зачитали ту Декларацию. Идея о том, что люди имели неотъемлемые права, была нелепа и смехотворна. Нелепа ли она сейчас? Некоторые верят, что нет. Но вера во что-то не делает это «что-то» истинным. Даже сегодня люди — даже американцы — все еще лишают друг друга жизни и обращают друг друга в рабов. Если жизнь, свобода и стремление к счастью когда-то и были правами, то кто-то где-то их отменил. Читать..

10 ноября 2016 - РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ Вот уже второй раз в этом году раскрываются гостеприимные двери Русского Cпортивного Клуба в районе Сиднея Kemps Creek - для всей русской общины. И не только русской, что очень радует. Вот уже второй раз в этом году раскрываются гостеприимные двери Русского Cпортивного Клуба в районе Сиднея Kemps Creek - для всей русской общины. И не только русской, что очень радует. В лагерь приезжают семьи из бывших республик СССР (к сожалению, являющиеся гражданами уже других стан), но наши дети говорят на одном языке и вместе делают поделки, играют, радуются горящему костру и знакомым сказочным персонажам из наших добрых мультиков, танцуют и поют. Дети слушают русские сказки и главное - дружат! Да и взрослые, забыв о политических неурядицах и разногласиях, общаются с добром и пониманием. И для родителей есть много поучительных мероприятий. Очень много совместных, где родители и дети занимаются чем-то вместе: строят роботов из картонных коробок, бегают на "Зарнице", делают поделки из фольги или танцуют под аккордеон Нины Харакоз. В лагере нет ни секунды свободной! Организаторами лагеря - Русланом Шаймиевым, Алексеем Акимовым и всей Русской школой им.Андрея Боголюбского - разработана насыщенная программа и для детей, и для взрослых. Но и обязаловки никакой нет. Получив план мероприятий, каждый выбирает для себя, какую лекцию хотел бы послушать и в каком мастер-классе принять участие, в какую игру поиграть. Читать..

10 ноября 2016 - День Народного Единства в русском музее. В Русском музее Австралии отметили День Народного Единства. На праздник прибыл Посол Российской Федерации в Австралии Григорий Семенович Логвинов с супругой, Генеральный Консул Российской Федерации в Австралии Сергей Борисович Шипилов с супругой, мэр города Блэктаун (пригород Сиднея) Стивен Бали, настоятель храма Пресвятой Богородицы города Блэктаун Самуил Вишневский, президент русского благотворительного общества имени Преподобного Сергия Радонежского в Сиднее Ирина Борисовна Раин, педагоги и ученики школы Александра Невского, представители харбинской эмиграции и многие другие соотечественники штатов Нового Южного Уэльса и Квинсленда. В Русском музее Австралии отметили День Народного Единства. На праздник прибыл Посол Российской Федерации в Австралии Григорий Семенович Логвинов с супругой, Генеральный Консул Российской Федерации в Австралии Сергей Борисович Шипилов с супругой, мэр города Блэктаун (пригород Сиднея) Стивен Бали, настоятель храма Пресвятой Богородицы города Блэктаун Самуил Вишневский, президент русского благотворительного общества имени Преподобного Сергия Радонежского в Сиднее Ирина Борисовна Раин, педагоги и ученики школы Александра Невского, представители харбинской эмиграции и многие другие соотечественники штатов Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Читать..

8 ноября 2016 - Кто и сколько заработал на войне с ИГИЛ По поручению Абу Мухаммад Аль-Джулани, известного как эмир «Аль-Каиды"* в Сирии и глава группировки «Джебхат ан-Нусра"**, в настоящее время из его отрядов организуется новая военная организация — «Джабхат Фатх-аш-Шам» (Фронт завоевания Леванта). По поручению Абу Мухаммад Аль-Джулани, известного как эмир «Аль-Каиды"* в Сирии и глава группировки «Джебхат ан-Нусра"**, в настоящее время из его отрядов организуется новая военная организация — «Джабхат Фатх-аш-Шам» (Фронт завоевания Леванта). Давид Гартенстейн-Росс, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии и главный исполнительный директор консалтинговой фирмы Valens Global, убежден, что, несмотря на попытку «отмыться от невинной крови», «Джабхат Фатх-аш-Шам» является полноценной структурой «Аль-Каиды». В то же время история терроризма на Ближнем Востоке показывает, что джихадисты не просто так проводят ребрендинг своих отрядов. В этой связи логично ждать существенных перемен. Прогнозы относительно того, как будет развиваться ситуация в этом регионе напоминают гадание на кофейной гуще. И все-таки можно говорить о возможном окончании определенного этапа войны. А заодно подсчитать предварительные дивиденды участников этой ближневосточной трагедии. Огромные деньги, само собой, получили исламисты. У ИГИЛ*** было (и остается) несколько источников финансовых поступлений. Читать..

7 ноября 2016 - Экс-акционеры ЮКОСа оставили Францию без спутников Galileo Роскосмос больше не намерен терпеть убытки от блокировки своих счетов во Франции в связи с исками бывших акционеров ЮКОСа. Накануне было объявлено о решении приостановить поставки ракетоносителей «Союз» французской компании Arianespace. В Роскосмосе такое решение резюмировали просто: «Нет денег, нет товара». Эксперты оценили этот шаг неоднозначно, но большинство уверены: приостановка поставок ударит по европейским космическим проектам. Роскосмос больше не намерен терпеть убытки от блокировки своих счетов во Франции в связи с исками бывших акционеров ЮКОСа. Накануне было объявлено о решении приостановить поставки ракетоносителей «Союз» французской компании Arianespace. В Роскосмосе такое решение резюмировали просто: «Нет денег, нет товара». Эксперты оценили этот шаг неоднозначно, но большинство уверены: приостановка поставок ударит по европейским космическим проектам. О том, что госкорпорация «Роскосмос» замораживает сотрудничество с французской стороной, сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, сразу озвучив и позицию отечественных производителей космических ракет: «В настоящее время мы не получаем деньги, которые Arianespace должна за нашу работу... Таким образом, мы ничего не поставим». Следует отметить, что космический концерн Arianespacе в сложившейся ситуации оказался между молотом и наковальней. Согласно информации французских СМИ, акционеры ЮКОСа через суд добились ареста 300 млн евро – средств, которые компания должна была перечислить Роскосмосу. Ранее французская Фемида уже признавала, что российский космический концерн не имеет непосредственного отношения к действиям России как государства, а, следовательно, под действие решения Арбитражного суда в Гааге, постановившего Москве выплатить 50 млрд держателям акций ЮКОСа, не подпадает. Однако бывшие держатели акций ЮКОСа, «сменяя друг друга по очереди», просто снова инициировали арест через суд. Читать..

5 ноября 2016 - Самые известные в мире могилы и их жуткие истории Со смертью приходится сталкиваться каждому человеку ещё при жизни. Кто-то относится к ней философски, а кто-то откровенно боится. Возможно, поэтому в мире существуют захоронения овеянные мистикой. В нашем обзоре 10-ка ставших культовыми могил и жуткие истории, с ними связанных. Со смертью приходится сталкиваться каждому человеку ещё при жизни. Кто-то относится к ней философски, а кто-то откровенно боится. Возможно, поэтому в мире существуют захоронения овеянные мистикой. В нашем обзоре 10-ка ставших культовыми могил и жуткие истории, с ними связанных. Читать..

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее 10 ... 256