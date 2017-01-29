29 января 2017 - 15 известных логотипов, о скрытом смысле которых мы не догадывались

Всегда интересно узнавать, что логотипы наших любимых

компаний несут в себе гораздо больше, нежели просто

красоту и лаконичность. Оказывается, чуть ли не каждая

линия, ее длина, толщина и цвет играют здесь крайне важную роль.

AdMe . ru выбрал 15 логотипов, которые узнают по всему миру. В них заложен смысл, который мы прежде не замечали. Читать..

29 января 2017 - Неизвестные факты об известных людях

Даже в биографиях таких известных исторических личностей есть тёмные пятна… Зигмунд Фрейд За основателем психоанализа числится немало странностей. Фрейд панически боялся числа 62. Он отказывался резервировать номер в отеле с более чем 62-мя комнатами из-за боязни нечаянно получить комнату с номером 62. Он употреблял кокаин, как и многие его современники. Читать..

29 января 2017 - Суок, что значит «вся жизнь» Сёстры Суок, слева направо: Лидия, Серафима, Ольга

Помните сказку Юрия Олеши «Три толстяка» и циркачку со странным именем Суок? Так вот, Суок — это не имя, а фамилия. Читать..

29 января 2017 - Как влюбленность помогает выучить иностранный язык

Когда писательница Лорен Коллинз начинала учить французский, ей и в голову не приходило, что это может изменить ее жизнь. Обозреватель BBC Culture рассматривает преимущества и ловушки, встречающиеся в отношениях между носителями разных языков. Читать..

29 января 2017 - Пять причин, подрывающих здоровье мужчин И простые способы их предупреждения

Недавно медики из США выяснили, что существует десять главных причин, которые приводят людей к преждевременной смерти. Чтобы обнаружить «убийц» человечества, они изучали причины смерти в 108 странах. Для наших мужчин бывает достаточно всего пяти из них, чтобы значительно подорвать жизнеспособность организма. На них и остановимся. Читать..

29 января 2017 - Операции резидента

К знаменитому хирургу-урологу К знаменитому хирургу-урологу Александру Гершману, — нашему соотечественнику ныне работающему в США, — пациенты едут со всего мира. M ог ли он предвидеть, отправившись 20 лет тому назад за океан в качестве лектора, что сделает в США блестящую карьеру и станет светилом американской медицины? Читать..

29 января 2017 - Кто такой Генри Киссинджер? И что он может сегодня решать

Генри Киссинджеру 93 года. Те, кто его недавно видел, говорят, что он похож на ходячую мумию, настолько он стар. Еще никогда в истории мировой политики на арене не появлялись деятели такого возраста. Похоже, в жизни всегда имеется место для первого раза. Читать..

29 января 2017 - Вся правда о театре на Таганке

Николай Дупак, легендарный директор Театра на Таганке, о войне, искусстве и страстях В одном человеке уместились многие грани ХХ века. Его тестем был легендарный комдив Василий Чапаев, он работал с Юрием Любимовым и Владимиром Высоцким. Его первую роль в кино оборвала бомбежка 22 июня 1941 года. Ему почти 95, а он на своих "Жигулях" в день накручивает до 200 километров Читать..

29 января 2017 - Можно ли брать в постель ноутбук и мобильник? Ученые опросили 1508 человек в возрасте 13-64 лет. 60 процентов опрошенных заявили, что спят беспокойно и встают недостаточно отдохнувшими. При этом 95 процентов рассказали, что берут с собой в постель мобильный телефон или ноутбук либо смотрят перед сном телевизор. Читать..

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