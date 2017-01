4 января 2017 - Кириенко подготовит Трамп-эффект Предвыборная кампания Дональда Трампа в США стала новым словом в политтехнологиях. Он победил, несмотря на потоки критики в телевидении и газетах, опираясь на присутствие в соцсетях и в интернете в целом. «Газета.Ru» разбиралась, как эта тенденция может быть использована в России на грядущих президентских выборах штабом главного потенциального кандидата — действующего президента Владимира Путина. Предвыборная кампания Дональда Трампа в США стала новым словом в политтехнологиях. Он победил, несмотря на потоки критики в телевидении и газетах, опираясь на присутствие в соцсетях и в интернете в целом. «Газета.Ru» разбиралась, как эта тенденция может быть использована в России на грядущих президентских выборах штабом главного потенциального кандидата — действующего президента Владимира Путина. Предвыборная кампания Дональда Трампа, чья победа на выборах стала неожиданностью для подавляющего большинства американских экспертов, оставила после себя немало вопросов. Хотя за его соперницу Хиллари Клинтон проголосовало на 2 млн человек больше в простом голосовании, Трамп получил гораздо больше голосов выборщиков, которые и решают конечный исход выборов в каждом из штатов. Кроме того, при потоках негативной информации в телевидении и мейнстримовых СМИ Трамп сохранил авторитет и был очень успешен в соцсетях и на других открытых онлайн-платформах. Иными словами, кампания Трампа была гораздо точнее, в каждом штате добиваясь своих целей, и в принципе современнее. Так, как использовала соцсети команда республиканца, их не использовал еще никто. Волна обсуждения в интернете привела к избирательным урнам миллионы избирателей, которые раньше в принципе не видели смысла голосовать. Для будущего предвыборного штаба Владимира Путина — если он решит выставить свою кандидатуру на четвертый срок в 2018 году — в этом смысле есть о чем подумать. По косвенным данным, он уже думает. В ноябре американское издание Bloomberg сообщало со ссылкой на несколько информированных источников, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко может возглавить избирательный штаб нынешнего президента страны Владимира Путина. Читать..

2 января 2017 - Как варвары Римскую империю развалили Говоря о распаде Римской империи, подразумевают империю Западную — Восточная, она же Византийская, просуществовала еще почти целое тысячелетие, став преемницей Древнего Рима. На самом деле деление на Западную и Восточную части было весьма условно. По факту, Римская империя все еще оставалась одним государством, просто с двумя административными центрами. Эта мера была вызвана ростом территории империи — информацию о происшествиях в одной ее части приходилось передавать в другую по морю или через верховую почту, что занимало очень много времени. Подобные разделы практиковались и раньше — например, в 293 году император Диоклетиан утвердил знакомое всем по школьному курсу истории четверовластие, раздав четыре части Римской империи в управление двум «старшим» и двум «младшим», с ограниченными полномочиями, императорам. На протяжении века следующие императоры еще несколько раз то объединяли, то снова разделяли государство. Тема падения Римской империи резко заинтересовала ученых в XVIII веке. Эдвард Гиббон, один из самых влиятельных историков того времени, посвятил этому вопросу семитомный труд, на создание которого ушло более 12 лет. Николай Караев, русский социолог, написал об этом намного короче: «В V в. Западная Римская империя сделалась добычею германских племен, которые заняли отдельные ее области, основав в них свои королевства в номинальной зависимости от империи. При Гонории (395–423) вестготский вождь Аларих в 410 году взял и разграбил Рим, а его преемники Атаульф и Валлия основали особое королевство в Южной Галлии и Северной Испании. При следующем императоре, Валентиниане III (425–455), по зову наместника Африки явились в эту провинцию и заняли ее (428) вандалы, а через несколько лет и оставленною римскими легионами Британнией завладели англосаксы (449). В середине V в. на Западную империю сделал еще нашествие Аттила, царь кочевого азиатского народа гуннов, который, несмотря на поражение (451) от римского полководца Аэция на Каталаунской равнине (у Шалона на Марне), повторил в следующем году нападение и на самую Италию. После смерти Валентиниана III титулом императора на Западе распоряжались еще около двадцати лет предводители германских дружин, состоявших на службе империи. Но и эти дружины не могли спасти Рим от нападения на него в 455 году вандалов, которые особенно неистово разрушали памятники искусства (вандализм). Ставленники германских дружин часто менялись, пока в 476 году последний из них, Ромул Августул, не был свергнут с престола вождем герульской дружины Одоакром, не захотевшим назначать для Запада нового императора».

31 декабря 2016 - Письмо в редакцию Хочу привлечь внимание уважаемых читателей газеты "Горизонт" к некоторым аспектам Проекта "Трамвай от Circular Quay (CQ) через Central к Randwick и Kingsford" (CBD and SE Light Rail Project), далее в тексте Проект. Дело в том, что подавляющее большиство людей знают только название Проекта и верят, что Правительство штата улучшает транспортную систему города. В действительности, все обстоит совсем наоборот, и это заставило меня написать эту статью. Этот Проект имеет долгую историю, приблизительно с 2010-2112 годах, а может быть и раньше. Главным лоббистом проекта была Мэр Sydney Ms Glover Moore и Университет NSW. Моя сестра, Лиля Клейтман и ее соседи, живущие на Devonshire St, имели несколько встреч с Mэром, пытаясь доказать ей, что прокладка трамвайной линии по этой улице неприемлема, так как улица очень узкая, и это создаст большие проблемы для всех жителей домов Department of Housing, где много пожилых и больных людей, так как ограничит доступ машинам "скорой помощи", да и всех остальных общественных служб, включая пожарную и уборку мусора. Конечно, Мэр всех внимательно выслушала, но продолжала проталкивать этот Проект, мотивируя его целесообразность большим количеством автобусов, которые якобы создают неприемлемую загазованность центра города. Эта популистское заявление, и оно требует отдельного разговора. В 2014 году Министерством Транспорта был проведен формальный тендер, практически без соревнования и отсутствия альтернативного проекта, и компания ALTRAC в 2015 году получила эту работу. Затем компания разработала более детальный проект (но не рабочий), где было описано все, что будет с деревьями и дорогами. (Но, к сожалению, про людей забыли). В конце 2015 начались строительные работы, которые сразу привлекли внимание общественности, так как они начались с рубки деревьев.

29 декабря 2016 - Хакеры считывают пароли по пальцам Подключение к Wi-Fi в местах общественного пользования чревато потерей личной информации. Группа исследователей обнаружила новый метод кражи конфиденциальных данных, таких как пароли и PIN-коды, причем этому способствуют пальцы пользователей. Специальный инструмент WindTalker, созданный исследователями Шанхайского университета Джао Тонг, Университета Массачусетса в Бостоне и Унивeрситета Южной Флориды, позволяет считывать радиосигналы, являющиеся частью протокола Wi-Fi, в тот момент, когда пользователь водит пальцем по тачскрину смартфона. Суть метода заключается в том, что, когда девайс подключен к сети Wi-Fi, движения пальцами вызывают искажение сигнала, например прерывание. Хакеры, подключенные к общественной точке беспроводного интернета, могут «обратить» подобные изменения, просмотреть их в реверсивном порядке и таким образом узнать, какую цифровую комбинацию набрал пользователь на экране. Соответственно, пользователи собственноручно выдают злоумышленникам PIN-код или пароль от аккаунта в социальной сети.

26 декабря 2016 - «Сменяемость власти как признак демократии – это не про немцев» «Многие здесь просто не верят своим глазам. Еще недавно царила «культура приема», нам объясняли, что Германия – это открытая страна… Сейчас же вокруг Европы фактически возвели стену. Эти меры увеличивают симпатии к Ангеле Меркель и ее партии», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сообщения о намерении «фрау канцлерин» баллотироваться на четвертый срок. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается баллотироваться на новый, четвертый, срок. Об этом сообщил глава комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген, который входит в возглавляемый канцлером правящий Христианско-демократический союз (ХДС). «То, что Дональд Трамп предлагал сделать в отношении Мексики, уже в короткие сроки воплотили в ЕС » Меркель «полна решимости, она хочет и готова внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка. Однако она не должна делать это одна», – заявил Реттген, отметив необходимость помощи Запада. Впрочем, официальные представители кабинета не спешат подтверждать заявление Реттгена. Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт заявил: «Остается так, как было сказано ранее. Канцлер скажет, пойдет ли она еще на один срок, в подходящий момент». В последние месяцы популярность действующего канцлера падает. Многие жители разочарованы тем, как кабинет Меркель справляется (точнее, не справляется) с миграционным кризисом. В сентябре сообщалось, что в Германии недовольство политикой канцлера достигло максимального уровня за последние пять лет. Тогда же партия Меркель ХДС на выборах в германской столице показала худший результат за всю историю единого Берлина. Болезненные поражения христианские демократы терпят и на земельных выборах. Как указывала газета ВЗГЛЯД, на выборах в бундестаг 2017 года ХДС рискует с треском проиграть и уйти в оппозицию впервые с 2005 года. В начале сентября был проведен опрос общественного мнения, который показал, что самым популярным политиком Германии является министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, представитель Социал-демократической партии. Согласно данным социологов, рейтинг доверия к Штайнмайеру составил 72%, в то время как рейтинг Меркель – только 63%.

27 ноября 2016 - Sotheby's признал подделкой картину Франса Хальса, проданную за 10,8 млн долларов Эксперты Sotheby's признали подделкой картину, которая считалась работой знаменитого голландского художника Франса Хальса и была продана на аукционе в 2011 году за 10,8 милли

23 ноября 2016 - Дойная корова под названием "Битлз" Британия охвачена новой волной битломании. В знаменательный день 09-09-09 (девятка считается символической цифрой в жизни Джона Леннона – он родился 9 октября, был убит 9 декабря, есть знаменитая песня Revolution IX), в свет вышли все альбомы "великолепной четверки", прошедшие процедуру ремастеринга. Британия охвачена новой волной битломании. В знаменательный день 09-09-09 (девятка считается символической цифрой в жизни Джона Леннона – он родился 9 октября, был убит 9 декабря, есть знаменитая песня Revolution IX), в свет вышли все альбомы "великолепной четверки", прошедшие процедуру ремастеринга. В тот же день появилась и новая компьютерная игра The Beatles Rock Band, с помощью которой ее обладатели смогут сами исполнить легендарные песни. К тому же, множатся слухи о приближающемся наконец дне, когда записи "Битлз" можно будет легально загружать из интернета. Новые релизы сопровождаются массированной медийной кампанией, размах которой превосходит даже последний подобный всплеск - в связи с выходом в 1997 году "Антологии", и может сравниться лишь с безумием 1963 года. Радио и телевидение Би-би-си провели специальную неделю, посвященную творчеству "Битлз". Читать..

23 ноября 2016 - Люди Меркель пилят бюджет с русским размахом Союз налогоплательщиков Германии (Bund der Steuerzahler Deutschland, сокр. BdSt) на прошлой неделе опубликовал так называемую «Чёрную книгу» («Schwarzbuch») — список абсурдных случаев растранжиривания денег налогоплательщиков. Представляя доклад, президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель так резюмировал выявленные факты: «Финансовая политика и администрирование денег налогоплательщиков проводятся расточительно, халатно и бессмысленно». Союз налогоплательщиков Германии (Bund der Steuerzahler Deutschland, сокр. BdSt) на прошлой неделе опубликовал так называемую «Чёрную книгу» («Schwarzbuch») — список абсурдных случаев растранжиривания денег налогоплательщиков. Представляя доклад, президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель так резюмировал выявленные факты: «Финансовая политика и администрирование денег налогоплательщиков проводятся расточительно, халатно и бессмысленно». Этот свой вердикт глава Союза проиллюстрировал такими примерами чиновничьей, мягко говоря, бесхозяйственности: — установка в пешеходной зоне рейнвестфальского города Леверкузена тридцати мусорников дизайнерской работы стоимостью 1258 евро за штуку; — рыбопитомник за 100 тысяч евро в баден-вюртембергском городе Лаутербахе, в который так и не запустили рыбу; — четыре миллиона евро на строительство в городе Майнце нового моста, к которому не подвели дорогу; — автобусный маршрут в баварском округе Фрейюнг-Графенау, которым пользуются в среднем 2 пассажира в час и который ежегодно обходится местному бюджету в 68 тыс. евро. Читать..

23 ноября 2016 - Американские мифы: тупость или бесчеловечность? Вы действительно верите, что люди наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, среди которых — жизнь, свобода и стремление к счастью? Если да, то вы совершенно иррациональны. Нет, вы просто сошли с ума. Вы действительно верите, что люди наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, среди которых — жизнь, свобода и стремление к счастью? Если да, то вы совершенно иррациональны. Нет, вы просто сошли с ума. С самого своего возникновения человеческие существа лишали друг друга жизни и обращали друг друга в рабов. А как насчет стремления к счастью? Да бегите за ним стремглав хоть всю свою жизнь — никому до того дела нет. Иметь право на стремление — это ни о чем. Достичь чего-то — вот, что важно. Но ведь никто и никогда даже и не предполагал, что у людей есть такое право — достичь. Когда Джефферсон* закладывал эти свои сантименты в Декларацию независимости**, он знал, что они — чистая пропаганда. Сегодня это — миф. Я уверен, что при дворе Георга Третьего*** было немало тех, кто визжал от смеха, когда им впервые зачитали ту Декларацию. Идея о том, что люди имели неотъемлемые права, была нелепа и смехотворна. Нелепа ли она сейчас? Некоторые верят, что нет. Но вера во что-то не делает это «что-то» истинным. Даже сегодня люди — даже американцы — все еще лишают друг друга жизни и обращают друг друга в рабов. Если жизнь, свобода и стремление к счастью когда-то и были правами, то кто-то где-то их отменил. Читать..

